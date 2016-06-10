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    Погребняк: «Калитвинцев – общительный, юморной»

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк ответил на вопрос о возможных изменениях в команде и рассказал о знакомстве с новым главным тренером Юрием Калитвинцевым.

    – Об изменениях говорить пока рано, а знакомство прошло обычно: команда поприветствовала нового главного тренера, похлопали ему. А, нет, даже не хлопали. Не до того было.

    Будем это делать, когда что-то выиграем. Нам представили наставника и все. В работе уже есть определенные отличия, но об этом лучше спросить у ребят, которые сейчас с ним занимаются. Я пока работаю отдельно от команды, по своей программе.

    – Какое первое впечатление произвел Юрий Калитвинцев?

    – Общительный, юморной. Шутки он не запрещает, поэтому впечатления положительные. Думаю, при нем в команде будет раскрепощенная обстановка, – сказал Погребняк.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2016 18:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 июня 2016, 02:36

      Динамо в ФНЛ...плакать надо,а они смеются...

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 июня 2016, 02:34

      ФК Динамо-Аншлаг))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 11 июня 2016, 11:34

      Динамо переименовать в Смеяться разрешается -- и на второй канал !! --футбола видимо не будет , ещё и Паша остался --это всё.

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      Рейтинг: +32

      bacardi023 10 июня 2016, 19:24

      в динамо уже давно все юморные. ..

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