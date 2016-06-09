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    Иордэнеску: «Цель сборной Румынии – выйти из группы и произвести хорошее впечатление»

    Главный тренер сборной Румынии Ангел Иордэнеску рассказал своих ожиданиях перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы против Франции.

    «Эта игра станет стартовой на большом и самом важном в Европе турнире. Нам предстоит сыграть против одной из лучших команд, которая находится в числе фаворитов соревнования.

    Я надеюсь и верю, что наши игроки сделают все возможное для того, чтобы показать, что мы – хорошая команда, способная достойно выступить. Наша цель – выйти из группы и произвести хорошее впечатление», – сказал Иордэнеску.

    Матч Франция – Румыния состоится в пятницу, 10 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    09.06.2016 23:35
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