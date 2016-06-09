Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Генич: «Игроки сборной немного напряжены, все подустали друг от друга. Слуцкий на позитиве»

    Комментатор Константин Генич, посетивший тренировку сборной России накануне чемпионата Европы, поделился впечатлениями об атмосфере в команде.

    «Мне много рассказывали, что в сборной обстановка немного напряженная, все уже чуть-чуть подустали друг от друга и находятся в предвкушении, когда, наконец, начнется «официальная часть». Здорово, что мы стартуем уже во второй день турнира. Помню, на ЧМ-2014 команда начинала едва ли не самой последней, бразильцы к тому моменту уже два матча успели провести. Затянувшееся ожидание сковывало ребят.

    Так что я нашел сборную в том состоянии, в каком и ожидал. Все действительно немного напряжены. Не сказал бы, что на лицах игроков видна усталость, но не могу говорить и о том, что люди выходят на поле с радостными эмоциями и воздушными шарами, как на фестиваль.

    Слуцкий же, наоборот, на позитиве. Но, возможно, это маска, а внутри у него все клокочет и дрожит. Ощущается, что он весь в ожидании первого матча. С другой стороны, Леонид Викторович всегда был общительным с журналистами», – сказал Генич.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2016 22:22
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 10 июня 2016, 02:30

      Подустали друг от друга, это как?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 июня 2016, 23:16

      Лёня любит потроллить наших брёвен,но он будет ставить в состав не тех кого надо а тех кто именно ему нравится..если выйдем в 1/4 финала то это можно назвать успехом!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 июня 2016, 22:33

      Дрожит,дрожит одно место, знает, чем это всё чревато будет. Осталось ждать не долго.Или со щитом или на шесте

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11