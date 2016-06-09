Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ракитич: «Надеюсь, Евро для Иньесты будет коротким, ведь его ждут жена и дети»

    Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич поделился ожиданиями накануне чемпионата Европы. Напомним, хорваты сыграют в одной группе с командами Чехии, Турции и Испании, за которую выступает одноклубник Ракитича Андрес Иньеста.

    «Очевидно, что у нас очень сложная группа. Чехия обладает качественным составом и очень хорошо провела последние матчи. С ними нужно быть осторожными.

    В сборной Испании собраны футболисты, которые могут победить в любой игре, поэтому в матче с ними нам понадобится удача.

    Я никогда не встречал такого игрока, как Иньеста, но надеюсь, что для него Евро закончится быстро, ведь его так ждут жена и дети», – приводит слова Ракитича Net.hr.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2016 21:08
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11