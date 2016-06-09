Владимир Габулов рассчитывает сыграть на домашнем чемпионате мира

Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов выразил надежду, что ему удастся выступить в составе сборной России на чемпионате мира-2018.

– Перед оглашением заявки на Евро ждали вызов от Леонида Слуцкого?

– Сейчас – нет. Понимал, что это маловероятно. Тут и место, на котором находилось «Динамо», и тот факт, что большую часть весенних матчей я пропустил.

– Но не вызывали вас и раньше, осенью, когда вы стабильно играли. Неизвестная история годичной давности с сообщением в Инстаграме и фразой, которую многие отнесли на счет Овчинникова, тому виной?

– Сложно судить однозначно. Разговор с Овчинниковым у нас пока не состоялся, возможностей для него еще не было. Мы взрослые люди и конечно же должны честно и откровенно пообщаться друг с другом. И только потом я смогу делать выводы.

– Мечту выступить на домашнем чемпионате мира для себя не закрыли?

– Ни в коем случае. Думаю, ее никто из действующих российских игроков не закрыл.

– Почему же? Кое-кто после 30 лет объявляет о завершении карьеры в сборной.

– Нет, мои амбиции все еще движут мной. Пока дышу, пока играю в футбол – буду стремиться попасть в национальную команду. Осталось только клуб найти новый.