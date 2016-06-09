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    Газзаев: «Жирков – серьезная потеря для России»

    Известный российский специалист Валерий Газзаев прокомментировал состав сборной России перед стартом Евро-2016 во Франции.

    – 31 мая сборная России подала заявку. Вы согласны со всеми 23 фамилиями?

    – Не такой уж сейчас большой круг кандидатов в национальную команду, чтобы были большие расхождения. Почти все сильнейшие вызваны. Единственное, что не знаю, какая на самом деле ситуация с Юрием Жирковым: травма у него или какие-то другие причины, но это серьезная потеря. Он очень здорово закрывал позицию левого защитника и в «Зените», и в сборной. Но при этом я всегда за то, чтобы состав, стратегию турнирной борьбы и тактику на каждый матч определял главный тренер, и он же полностью отвечает за результат.

    – Сборная потеряла Дзагоева. Кто-то способен его заменить?

    – В данном случае его потеря невосполнима. Алан провел мощный сезон, находился в потрясающей форме, а четыре года назад на Евро-2012 он был одним из лучших – и не только в составе сборной России, а вообще на турнире. Я ждал, что грядущий чемпионат Европы станет его звездным часом. Заменить его могут Шатов или Мамаев. В Пашу Мамаева я особенно верю. Я очень пристально наблюдал за ним весь сезон, и он играл либо хорошо, либо очень хорошо – провалов вообще не было. Сочетание Мамаев – Дзагоев выглядело бы вообще идеально: два инсайда, способные поддержать атаку.

    – В составе нет никого из команды-сенсации чемпионата России – «Ростова». Закономерно?

    – Мне очень интересен Полоз, молодой нападающий. Ерохин очень выделялся в «Урале» и мощно провел концовку чемпионата в «Ростове». Возможно, это не те игроки, которые бы определяли лицо сборной, но это футболисты с перспективой. А то, что Джанаев окажется в национальной команде, у меня вообще не было сомнений – настолько ровно и мощно он провел этот сезон. Я ждал, что он будет реально конкурировать с Акинфеевым.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    09.06.2016 10:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +430

      andr2112 9 июня 2016, 15:49

      Хоть один трезво оценил, кто является основной потерей для сборной!

      1
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      Рейтинг: +532

      Бан 9 июня 2016, 13:51

      Жирков сильно сдал после ЦСКА и Челси, хотя и остается одним из лучших российских крайних защитников/полузащитников. Играет хорошо, но не блестяще.
      При нынешнем Широкове, особенно не хватает Дзагоева. Команда осталась практически без креатива (Мамаев не сыгран со сборной, Шатов не стабилен, Иванов вообще потерялся).

      3
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      Рейтинг: -90

      Raider26 9 июня 2016, 12:13

      Да, Жирков это потеря ((

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 12:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      К сожалению, те времена, когда Газзаев принимал решения по сборной, уже в далёком прошлом.

      Теперь все его рассуждения - как человека, даже не работающего в РПЛ и вообще не имеющего свежей тренерской практики - уже имеют ценность на уровне любого пенсионера.

      Это как если бы пришёл опытный лётчик, всю жизнь отлетавший на бипланах - и принялся укорять современного истребителя за то. что тот не так взлетает, не так садится и вообще не носит кожаного шлема.

      Газзаев не актуален.

      -4
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      Рейтинг: +115

      slawianka > ФК Зенит всея Руси 10 июня 2016, 15:40

      где это истребителя то увидел?))

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