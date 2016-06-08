Дуглас Коста: «Подписывать игроков «Баварии» Гвардиоле запрещает пункт в контракте»

Хавбек «Баварии» Дуглас Коста заявил, что не сможет перейти в «Манчестер Сити» вслед за экс-главным тренером мюнхенской команды Хосепом Гвардиолой. Также полузащитник высказал свое мнение об испанском специалисте.

«В контракте Гвардиолы присутствует пункт, согласно которому он не имеет права подписывать игроков из «Баварии».

Пеп является симбиозом всех бразильских тренеров. Один – хороший мотиватор, другой – замечательный тактик. Гвардиола обладает всеми этими навыками. Футбол – это его жизнь, он постоянно придумывает что-либо новое. Надеюсь, он победит в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити», – сказал Коста.