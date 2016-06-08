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    Сборная России не проигрывает при судействе Риццоли

    Поединок первого тура группового этапа Евро-2016 между сборными Англии и России будет обслуживать бригада итальянских арбитров во главе с Николой Риццоли. Отметим, что за три встречи, проведенные при его судействе, россияне не потерпели ни одного поражения: в 2010-м году в товарищеском поединке была обыграна сборная Болгарии (1:0), в 2012-м в контрольной игре Россия добилась ничьей с США (2:2), а в отборочном матче к чемпионату Европы-2016 против Швеции в сентябре 2014-го года была также зафиксирована ничья (1:1).

    Что касается нашего соперника – сборной Англии, то Риццоли также трижды обслуживал встречи с ее участием. При нем родоначальники футбола сыграли вничью с Голландией (2:2), добились победы над Швейцарией в отборе к Евро-2012 (3:1), а на самом первенстве в Украине и Польше разошлись миром со сборной Франции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2016 22:55
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 9 июня 2016, 18:52

      Все спортивные серии когда-нибудь заканчиваются! Вот и эта "скончается" в эту субботу, в 23 часа 45 (+ 3-5 минут на добавленное время).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 июня 2016, 16:19

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 июня 2016, 08:31

      И что????????

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5843

      AtticusFinch 9 июня 2016, 01:53

      Видимо придётся после игры поздравить нас с почином)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 00:32

      Да?!

      Хм.
      -----------


      Ну, назначьте его тогда на Финал.
      Смотрите, никто вас за язык не тянул. Всё, Риццоли теперь обязан.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Devil56 9 июня 2016, 00:14

      Ни о чем не говорит

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Devil56 9 июня 2016, 00:32

      +

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 июня 2016, 23:00

      Сравнили соперников)))

      1
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