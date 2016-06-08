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    Рыков близок к переходу в «Томь»

    Защитник «Мордовии» Владимир Рыков близок к переходу в «Томь». Напомним, что «Томь» в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиге.

    28-летний футболист уже защищал цвета сибиряков в 2013 – 2014 годах. В минувшем сезоне Премьер-лиги он провел за «Мордовию» 27 матчей, в которых забил два гола. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,25 миллиона евро.

    Стоит отметит, что Владимир Рыков трижды подряд покидал Премьер-лигу по итогам сезона. В чемпионате-2013/14 он лишился места в элите вместе с «Томью», уступившей по итогам двух стыковых поединков «Уфе». А сезоном позже, игрок «заслужил» понижение в классе, защищая цвета московского «Торпедо».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2016 14:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +107

      nikita08 9 июня 2016, 08:44

      На месте Томи надо задуматься

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      AleksandrTwo 8 июня 2016, 15:15

      Значит Томь вылетит в следующем сезоне.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      ALASTOR 8 июня 2016, 15:02

      Хорошее усиление

      1
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