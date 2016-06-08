«Боруссия» Д намерена получить за Обамеянга 75 миллионов

Стали известны подробности переговоров между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией» о трансфере нападающего немецкого клуба Пьера-Эмерика Обамеянга.

Сообщается, что дортмундцы хотят получить за своего футболиста 75 миллионов евро, а «Манчестер Сити» удалось опередить в борьбе за футболиста конкурентов – «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

Transfermarkt оценивает Обамеянга в 45 миллионов. В минувшем сезоне футболист провел за свой клуб 49 матчей, отметившись 39 голами и 12 результативными передачами.