Мостовой: «Шалимов, Канчельскис, Колыванов – с ними никто из нынешнего поколения рядом не стоит»

Бывший игрок сборной России Александар Мостовой уверен, что его поколение игроков было лучше теперешнего.

«Лучшие игроки страны 90-х – Игорь Шалимов, Андрей Канчельскис, Игорь Колыванов. С этими троими из ребят нынешнего поколения я бы никого и рядом не поставил. Я сужу по тому, как люди играют, и по качествам, которые они проявляют. Колыванов в Италии пачками обыгрывал защитников, туда-сюда их мотал, они даже не знали, как его поймать, на протяжении 10 лет.

Или когда Сергей Кирьяков приехал в Германию, немцы не знали, как его остановить, постоянно фолили, делали пенальти. Сегодня же так дико смотреть на то, когда один обыграл кого-то, а потом этот момент неделю мусолят!», – сказал Мотовой.

Также он поделился своим мнением о лучших игроках нынешнего поколения.

«Кого могу выделить из нынешнего поколения? Андрей Аршавин, Александр Кержаков. Этих двоих в какой-то мере могу. Кержаков и забил много, а Аршавин за последние 10 лет выделялся своими действиями. Не зря же он в Европе играл».