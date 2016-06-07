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  • Мостовой: «Шалимов, Канчельскис, Колыванов – с ними никто из нынешнего поколения рядом не стоит»

Мостовой: «Шалимов, Канчельскис, Колыванов – с ними никто из нынешнего поколения рядом не стоит»

7 июня 2016, 23:48
11

Бывший игрок сборной России Александар Мостовой уверен, что его поколение игроков было лучше теперешнего.

«Лучшие игроки страны 90-х – Игорь Шалимов, Андрей Канчельскис, Игорь Колыванов. С этими троими из ребят нынешнего поколения я бы никого и рядом не поставил. Я сужу по тому, как люди играют, и по качествам, которые они проявляют. Колыванов в Италии пачками обыгрывал защитников, туда-сюда их мотал, они даже не знали, как его поймать, на протяжении 10 лет.

Или когда Сергей Кирьяков приехал в Германию, немцы не знали, как его остановить, постоянно фолили, делали пенальти. Сегодня же так дико смотреть на то, когда один обыграл кого-то, а потом этот момент неделю мусолят!», – сказал Мотовой.

Также он поделился своим мнением о лучших игроках нынешнего поколения.

«Кого могу выделить из нынешнего поколения? Андрей Аршавин, Александр Кержаков. Этих двоих в какой-то мере могу. Кержаков и забил много, а Аршавин за последние 10 лет выделялся своими действиями. Не зря же он в Европе играл».

Источник: Чемпионат.ком
Россия Россия Мостовой Александр
Комментарии (11)
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mgordeev
1465332650
Все так. Еще Карпин и сам Мостовой.
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ASG
1465334473
...момент неделю мусолят!», – сказал Мо"С"товой.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465335147
Сейчас что? - Тырнеты, гаджеты, машинки, девочки. А раньше? - Мяч, мяч, мяч, мяч. Сейчас что больше всего любят? - Еврики. А тогда? - Мяч. Потому они денежки "зарабатывают", а после "работы" развлекаются. А прежде после тренировок оставались финты разучивать, технику шлифовать, а то и во дворе с пацанами до ночи все тот же мяч пинать. Я вот, хоть в секцию не ходил, но с мячом даже в дождь не расставался. Он моросит, а я на площадке чеканю, рекорды бью...
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fakel-vrn
1465337416
так и хочется сказать...потомучто раньше не было у нас...в наших клубах легионеров... но ведь в других то странах были...постоянно...и у них все было прекрасно... тогда в чем дело? перестали работатать дюсш? у нас сейчас вообще нет таких игроков на которых можно было надеяться... а раньше была даже конкуренция....ломали голову кого лучше послать...и тот хорош...и другой не хуже...упал уровень футбола в россии .. и главное перспектив то нет никаких... достаточно задать себе вопрос...кто из нащих игроков играет за рубежом...?...нет таких и не предвидится в ближайшем будущем... а тут еще...с национализацией паспортами удумали...
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АртурZaСМ
1465357138
У Колыванова за 193 матча в Италии 64 гола не так то это уж и много для нападающего, а какой смысл в обыгрывании пачками если результативность не ахти?
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Psih86
1465366225
По большому счету он прав.Сейчас деньги это все,кому нужен этот футбол!!!Но если капнуть дальше,то чего добилась сборная Мостового в 90-х?да ни чего,хотя многие тогда в Европе играли,а про Канчельскиса вообще отдельная история,я помню как Сэр А.Ф. сказал что больше в МЮ из России игроков не будет:-)
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Diesel133
1465401325
о поколении 90-х судить не могу, ибо не застал. Но нынешнее выигрывало еврокубки в составе российских клубов, а не забугорных, да и на уровне сборной хотя бы одна бронза Евро есть. А что выигрывали перечисленные Мостовым люди и он сам?
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