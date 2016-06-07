Карвахаль: «Моуринью был довольно скользким человеком»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль поделился воспоминаниями о работе под руководством Жозе Моуринью.

«Я чувствовал, что полностью готов играть за первую команду, но тренер – Моуринью в данном случае – имел другие планы.

Моуринью был довольно скользким. Он сказал, что я должен провести еще один сезон в любом другом клубе. Но если бы я плохо играл в «Байере», он сказал бы, что я недостаточно хорош для «Реала». Если бы я достиг успеха в Леверкузене, то был бы хорошим игроком, в противном случае стал бы плохим.

Я предпочел попробовать себя в другом чемпионате, а не оставаться в «Кастилье». Я покинул Мадрид с ясным намерением вернуться. Так все и вышло», – сказал Карвахаль.