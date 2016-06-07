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    Соловьев: «Калитвинцев – махровый русофоб, укропатриот. За такие решения расстреливать надо!»

    Журналист Владимир Соловьев в жесткой форме раскритиковал руководство «Динамо» за назначение главным тренером Юрия Калитвинцева.

    «Я уважаю господина Проничева за былые заслуги, но то, что происходит в «Динамо» – я считаю, реально нужно высылать туда бригаду, только неизвестного кого.

    Они назначили просто уникального человека. Я не буду вам рассказывать про Орещука, про агентскую мафию. Калитвинцева назначили, человека, который работал выдающимся клубным тренером: в «Волге» работал, вылетел во первый дивизион, набрав всего пару очков за 15 матчей.

    Да, работал в сборной Украины, это им помогло. Единственный реальный успех – в молодежке украинской, с сумасшедшим составом. Добился, вышел, но это, извините, – сборная, а на клубном уровне единственная попытка в «Волге» – крайне неудачная.

    Это бы еще ничего. Знаешь, что он за человек? Махровый такой русофоб, укропатриот. Он недавно еще говорил, что никогда не будет в России работать, он проводил тренировки на украинском языке, так как русские футболисты все равно понимают, а ему противно говорить на русском. Ладно бы это было в украинской сборной, в Закарпатье, но это было, когда он с «Волгой» работал.

    Я понимаю, что тот же Орещук устраивал его в «Волгу», что туда пришли пара голландцев на бешеные бабки. Если хотите, посмотрите, сколько Ромео Кастелен там отыграл, сколько это стоило.

    Когда такой легендарный клуб, как «Динамо», с бешеным бюджетом вылетает в первую лигу, и стоит задача вернуться, назначает такого гражданина... Все-таки «Динамо» – не просто клуб, а спортивное общество, которое по-прежнему несет на себе печать министерства внутренних дел, КГБ. То есть для нас «Динамо» – это что-то. Но назначить туда этого гражданина...

    Ну, едрена мать, вы чего собрались убить «Динамо» окончательно? Не вопрос. Вы только мне скажите, какой идиот будет спонсировать клуб, который тренирует такой человек и ставит такие задачи?

    Мы себя настолько не уважаем? То есть им можно все говорить про русский язык и Россию, а мы после этого говорим: идите нас тренируйте? Ну, вы чего, совсем безмозглые стали? И это в «Динамо»! Еще в ЦСКА пригласите какого-нибудь такого.

    Ладно бы был звезда мирового уровня. Да, к «Динамо» сейчас как команде, вежливо говоря, очень много вопросов. Вылетели, но бюджет-то сумасшедший. Уж могли бы себе позволить. Или уже команду настолько сплавили неизвестно кому? Легенду убили. Первое чемпионство 1936 года в СССР – «Динамо». Впервые за 80 лет на глазах у вдовы Яшина – черти. Весь сезон такие решения, за которые расстреливать надо! Просто нужно выгонять все руководство клуба.

    И вдруг тихо-тихо, кулуарно протаскивают и назначают такого тренера. Да вообще уже просто», – поделился своим мнением Соловьев в эфире «Вести ФМ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2016 21:53
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 8 июня 2016, 09:46

      Врет в Волге он по русски говарил

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 8 июня 2016, 08:40

      Динамо - фи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 8 июня 2016, 07:34

      Орещук: «Негатив в адрес Калитвинцева исходит от радикально настроенных фанатов»
      Отсюда вывод: Владирир Соловьев радикально настроенный фанат))))

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Nayturs 8 июня 2016, 07:57

      Слушать Орещука - себя не уважать.

      2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 8 июня 2016, 07:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В советское время на спортивной форме была надпись "С.С.С.Р".
      Теперь прогибаясь перед западом, надпись - "RUSSIA".

      -4
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 8 июня 2016, 06:55

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 июня 2016, 06:44

      Да ничего страшного, наше руководство, последнее время, тоже обвиняет запад в русофобстве, ненависти к России, но тем не менее. пользуется всем западным( машины, телефоны, деньги и даже дети их там "развращаются").
      А Соловьев он даже не русофил, он проститутка, за что заплатят, сегодня, это и петь будет.

      0
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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 8 июня 2016, 03:49

      Махровый русофоб, а Соловьев махровый русофил?

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 июня 2016, 00:36

      вот это бомбануло так бомбануло ..

      4
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      Рейтинг: +80

      Kulim 7 июня 2016, 23:20

      Жестко, но по делу

      3
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 июня 2016, 23:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Калитвинцев не успел спрятать дедовский мундир СС,а вот Соловьев давно спрятал!)))

      -4
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