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    Жестоков: «Ясность в моей дальнейшей карьере наступит до середины июня»

    Защитник «Рубина» Максим Жестоков, соглашение которого с казанским клубом подошло к концу, отметил, что в ближайшие дни он должен определиться с местом дальнейшего продолжения карьеры. По информации СМИ, игрок входит в сферу интересов нескольких клубов ФНЛ, которые намерены бороться за повышение в классе.

    «В данный момент мой агент Сергей Пушкин активно занимается моим трудоустройством. В ближайшее время мы определимся с местом продолжения карьеры. Думаю, что до 15-го июня все станет ясно», – сказал Жестоков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.06.2016 17:18
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