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Шишкин: «Время показало, что я не зря ушел из «Спартака»

7 июня 2016, 01:15
18

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин рассказал о своих отношениях с экс-тренером «Спартака» Валерием Карпиным.

– Я с детства настраивал себя не вступать в дискуссии с тренерами, не ругаться. Хотя, когда ты молодой, всегда злишься, если тебя не ставят. Сейчас, с возрастом, стал понимать: идеального тренера ты никогда не найдешь, но от каждого можно взять что-то хорошее. Даже от Карпина, который не хотел видеть меня в «Спартаке». И все равно в какие-то моменты он повлиял на меня положительно.

– При встрече Карпину руку пожмете?

– Конечно, пожму. Близкого общения, естественно, нет, но и косых взглядов – тоже. К счастью, у меня тогда появился вариант с «Локомотивом». Время показало, что все только к лучшему.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Шишкин Роман
Комментарии (18)
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арейская
1465253000
Как всегда заголовок и содержание беседы две не пересекающиеся параллели, когда журналисты начнут правильно подавать материал, чтобы не вводить в заблуждение читателей? Ах, да, они таким способом стараются привлечь к теме внимание
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SPARTAK-ARMANi
1465255139
КОНЕЧНО НЕ ЗРЯ ))) ТАКОГО ШЛАКА ЕЩЕ МНОГО У НАС))))
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maior-60
1465272914
Отряд не заметил потери бойца.
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Диктор
1465272925
Конечно не зря -ты там на фиг не нужен.
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subbotaspartak
1465275489
Кто только из Спартака не уходил, Чаще терялся, иногда что-то находил. Только Спартач по духу может свой путь пройти И в Спатаке всё, что хочет для себя найти
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Federalll
1465283427
Шишкин: «Время показало, что я не зря ушел из «Спартака». Это зеркальный ответ Глушакову? :)
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Sanloko
1465286954
не каждый смог сам уйти из мясной секты, но некоторым хватило духа выйти на правильный путь и хоть что-то выиграть, многие же продолжают дрочить на ромбик и тратить свои игровые годы впустую. Каждый сам выбирает свой путь...
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Мохнатый
1465289998
Шишке меньше надо было кабакам шляться. Глядишь и заиграл бы в Спартаке.
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REDWHITE_
1465305174
после бомжатника, только спад.... поэтому ни в Спартаке, ни в цска не заиграл
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XaXatyn
1465319040
Никто еще наверное не пожалел что из Спартака ушел !
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