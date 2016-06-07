Шишкин: «Время показало, что я не зря ушел из «Спартака»

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин рассказал о своих отношениях с экс-тренером «Спартака» Валерием Карпиным.

– Я с детства настраивал себя не вступать в дискуссии с тренерами, не ругаться. Хотя, когда ты молодой, всегда злишься, если тебя не ставят. Сейчас, с возрастом, стал понимать: идеального тренера ты никогда не найдешь, но от каждого можно взять что-то хорошее. Даже от Карпина, который не хотел видеть меня в «Спартаке». И все равно в какие-то моменты он повлиял на меня положительно.

– При встрече Карпину руку пожмете?

– Конечно, пожму. Близкого общения, естественно, нет, но и косых взглядов – тоже. К счастью, у меня тогда появился вариант с «Локомотивом». Время показало, что все только к лучшему.