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    Банега: «Переход в «Интер» уже согласован»

    Полузащитник «Севильи» Эвер Банега попрощался со своими бывшими партнерами по испанскому клубу. Свою карьеру он продолжит в «Интере».

    «Я уже попрощался с людьми на вечеринке, устроенной в честь этого. Я решил уйти. Нужно использовать все возможности.

    Переход в «Интер» уже согласован. Клуб его официально оформил, но еще нужно подождать для устранения нюансов. Хавьер Дзанетти уже поздравил меня с переходом в «Интер». Но сейчас я сконцентрирован на выступлении за сборную Аргентины», – сказал Банега.

    Банега достался «Интеру» бесплатно, а зарплата футболиста в миланском клубе составит 3 миллиона евро в год.

    Источник: AS

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    06.06.2016 13:43
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