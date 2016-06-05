Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бракамонте: «В «Ростове» по-прежнему долги по зарплате? Надо же, ничего не меняется»

    Бывший нападающий «Ростова» Эктор Бракамонте поделился мнением о финансовой ситуации в своем прежнем клубе.

    – К вам обращались за советом футболисты, у которых появлялись предложения от российских клубов?

    – Да все первым делом звонят и пишут мне! А потом жалуются: «Ты все нахваливал, а тут такая дыра!» Шучу, конечно. Хотя с Оскаром Аумадой так и получилось. Я обещал ему, что с деньгами проблем не будет. Но первую зарплату в «Ростове» парень увидел очень нескоро. Рад, что в клубе все наладилось.

    – Долги по зарплате в несколько месяцев там по-прежнему в норме.

    – Как?! Они же стали вторыми! Надо же, ничего не меняется... Но тем и прекрасен футбол. Смотрите, «Атлетико» явно беднее «Реала» и «Барселоны», а как бьется!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2016 17:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 июня 2016, 18:34

      У нас уже давно ничего не меняется,как были в ..опе,так и сидим

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11