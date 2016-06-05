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    «Севилья» решит судьбу Коноплянки после Евро-2016

    По информации «Футбол 24», дальнейшая судьба хавбека Евгения Коноплянки в «Севилье» решится по завершении чемпионата Европы во Франции. Руководство «рохибланкос» намерено уделять пристальное внимание выступлению украинца на предстоящем европейском первенстве. После этого будет сделан вывод о целесообразности дальнейшего нахождения 26-летнего игрока в команде.

    Напомним, по информации СМИ, у главного тренера «Севильи» Унаи Эмери, который больше не рассчитывает на Коноплянку, возник на этой почве конфликт со спортивным директором клуба Рамоном Мончи.

    В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 52-х матчах и забил восемь голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2016 16:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +988

      опус 2 5 июня 2016, 17:21

      В Севилье 52 матча !?

      0
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      ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > опус 2 7 июня 2016, 13:46

      чемп испании 38
      кубок испании 8
      ЛЧ- 6
      ЛЕ 9

      итого: 60 матчей...но коноплянка не вовсех принимал участие..вот такая арифметика)

      1
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      ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 > fakel-vrn 7 июня 2016, 17:23

      Спасибо за информацию! Мне казалось намного меньше !Видимо много на замену выходил

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > опус 2 7 июня 2016, 19:11

      примера - 32 матча 1628 мин
      испания-кубок 7 матчей 312 мин
      ЛЧ 6 матчей 424 мин
      ЛЕ 6 матчей 277 мин

      51 матч
      вот.. не поленился точную статистику глянул)

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      Рейтинг: +988

      опус 2 > fakel-vrn 7 июня 2016, 19:23

      Основательный подход ! Благодарю ещё раз !

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