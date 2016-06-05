Кержаков: «Никаких вариантов до решения «Зенита» рассматривать точно не буду»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, проведший вторую часть нынешнего сезона в аренде в «Цюрихе», рассказал о вариантах продолжения своей карьеры.

«Сейчас немного отдохну, затем приступлю к индивидуальным тренировкам. Отправиться на сборы с «Зенитом»? Да, контракт еще не закончился, буду ждать звонка. С Аршавиным и Тимощуком по поводу «Кайрата» не говорили. Никаких вариантов до решения «Зенита» рассматривать точно не буду. В целом доволен тем, как прошла аренда в «Цюрихе». Главное, что была игровая практика», – сказал Кержаков.