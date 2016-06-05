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  • Кержаков: «Никаких вариантов до решения «Зенита» рассматривать точно не буду»

Кержаков: «Никаких вариантов до решения «Зенита» рассматривать точно не буду»

5 июня 2016, 16:26
3

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, проведший вторую часть нынешнего сезона в аренде в «Цюрихе», рассказал о вариантах продолжения своей карьеры.

«Сейчас немного отдохну, затем приступлю к индивидуальным тренировкам. Отправиться на сборы с «Зенитом»? Да, контракт еще не закончился, буду ждать звонка. С Аршавиным и Тимощуком по поводу «Кайрата» не говорили. Никаких вариантов до решения «Зенита» рассматривать точно не буду. В целом доволен тем, как прошла аренда в «Цюрихе». Главное, что была игровая практика», – сказал Кержаков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (3)
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sidul1
1465137431
тут даже паспорт не поможет
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Amrdiap
1465145906
А нужно бы...
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mik1954
1465227041
Рассматривай Саня, здесь видимо вариантов не будет....
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