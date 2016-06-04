Эвра: «Слова Бензема – это ложь, которая ни на чем не основана»

Защитник сборной Франции Патрис Эвра прокомментировал слова игрока «Реала» и своего соотечественника Карима Бензема. Напомним, Бензема обвинил наставника французов Дидье Дешама в расизме.

«Это ложь, которая ни на чем не основана. У нас в стране любят спорить о сборной вместо того, чтобы сфокусироваться на самой игре.

Сказанное на эту тему лично меня не задело, но я считаю, что это нужно прекратить. Понятно, что такие новости поднимают тиражи, но все это нелепо», – сказал Эвра.