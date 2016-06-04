Дзюба: «Стараюсь брать от Ибрагимовича лучшее»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба высоко оценил игру форварда «ПСЖ» Златана Ибрагимовича, отметив, что берет от него только лучшее.

«Я могу играть и немного в оттяжке, но больше получаю удовольствие от игры на острие. Это моя стихия: подачи, прострелы, принимать мячи, цепляться за них. Мне очень нравится Златан Ибрагимович, и я стараюсь брать от него только лучшее. Это величина огромная, суперфутболист. Он центральный нападающий, но плавающий – свободный художник, который куда хочет, туда и перемещается. Я могу так действовать, но стараюсь больше играть непосредственно в штрафной», – сказал Дзюба.