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    Дзагоев: «Операция прошла нормально, через семь недель я должен быть в строю»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев успешно перенес операцию и рассказал о сроках восстановления. Напомним, после матча 30-го тура РФПЛ у футболиста был диагностирован перелом плюсневой кости правой стопы.

    «Моя операция прошла нормально. Врачи в Германии и в клубе заверили, что все хорошо. Чувствую себя уже лучше, только костыли надоели. Через 3 недели после операции я уже смогу заниматься на велосипеде, плавать в бассейне. Через 6 недель – потихоньку бегать. А дальше будет видно. Думаю, спустя 7 недель после операции я должен быть в строю», – сообщил Дзагоев на своем официальном сайте.

    Также он пожелал удачи сборной России на чемпионате Европы.

    «Игрокам сборной России я хотел бы пожелать огромной удачи и огромного здоровья. Без этого никак. Еще пожелаю веры в себя – у нас хорошая команда, нам по силам выйти из группы, пройти дальше. А болельщикам я хотел бы сказать: верьте и поддерживайте нашу сборную с первой и до последней игры. У нас огромная страна, очень много поклонников футбола. Передайте свою положительную энергию команде – неважно, будете вы болеть за сборную на стадионе или дома перед телевизором. Поверьте, каждый из игроков это чувствует, и это помогает всем нам добиваться хороших результатов».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2016 19:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      Вергилий 6 июня 2016, 13:44

      Здоровья и будем ждать в строю

      0
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      Рейтинг: +22

      Fizruck 6 июня 2016, 12:30

      Будет сильно не хватать Дзагу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 5 июня 2016, 18:54

      здоровья

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 5 июня 2016, 13:15

      Здоровья!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Denis S. 5 июня 2016, 11:26

      Здоровья!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      Виталич 5 июня 2016, 09:24

      давай выздоравливай..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 июня 2016, 19:29

      Алан, огромного здоровья тебе.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 июня 2016, 19:17

      Аланчик, как раз на цырымонию закрытия Евры и будешь у строю

      0
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