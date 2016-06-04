На Украине задержан мужчина, который планировал совершить теракт на Евро-2016

В западной части Украины сотрудниками правоохранительных органов был задержан вооруженный гражданин Франции.

По информации источника, при досмотре автомобиля мужчины украинские пограничники обнаружили в багажнике три гранатомета, более 100 килограммов взрывчатки и штурмовые винтовки.

Сообщается, что подозреваемый планировал переправить оружие во Францию, где с 10 июня по 10 июля пройдет чемпионат Европы.