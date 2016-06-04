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    На Украине задержан мужчина, который планировал совершить теракт на Евро-2016

    В западной части Украины сотрудниками правоохранительных органов был задержан вооруженный гражданин Франции.

    По информации источника, при досмотре автомобиля мужчины украинские пограничники обнаружили в багажнике три гранатомета, более 100 килограммов взрывчатки и штурмовые винтовки.

    Сообщается, что подозреваемый планировал переправить оружие во Францию, где с 10 июня по 10 июля пройдет чемпионат Европы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.06.2016 14:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 4 июня 2016, 18:58

      очередная утка, какими нахрен сотрудниками правоохранительных органов)))) сто рублей и помогли бы еще через границу перевезти

      1
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      Рейтинг: +57

      Ailend 4 июня 2016, 17:14

      "На Украине" мда.. один автор грамотней другого.. Почему же тогда не "на России", не "на Франции", не "на Германии".. Или у вас словарь такой или я хз. Ладно там если "На территории Украины"

      -1
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      Рейтинг: +359

      Vladimir32 > Ailend 4 июня 2016, 20:13

      По-русски верно именно "на Украине", как верно "на Мальте", "на Филипинах" и т.д.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Vladimir32 4 июня 2016, 20:19

      Это кто это такое сказал?)) Украина пока еще не остров.
      Да и на Филиппинах, кстати, с двумя "п" отдыхаютЬ ))).

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Ailend 4 июня 2016, 20:26

      Просто так и удобнее, и привычнее. Последнее, думаю, проистекает из аналогии с выражением "на окраине" (села, хутора). Кроме того жива еще версия, что Украина от окраины (Руси) и произошла (щас, пардон, чичас... ой, сейчас меня заклюют националисты))) ).

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Ailend 4 июня 2016, 21:10

      Заканчивай сероводород нюхать. Глядишь и прояснится в башке.

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 4 июня 2016, 15:02

      В правильном месте готовился)Там где царит анархия и хаос,террорист как уважаемый гость)))

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