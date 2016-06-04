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    Василий Березуцкий: «Я представлял себе, что нагрузки будут меньше»

    По словам защитника сборной России Василия Березуцкого команда очень серьезно готовится к предстоящему чемпионату Европы.

    «Погода хорошая, футбольная, место очень красивое – горы, свежий воздух, хороший сон. Как я понимаю, все, что было намечено на сбор, сделано. Тренировки были тяжелые. Думали, что будет полегче и что не будут грузить уже перед началом европейского первенства. В принципе, все были в неплохой форме, потому что только закончился чемпионат России, но первая неделя была очень тяжелой – отрабатывали по две тренировки в день, только перед игрой с Чехией была одна тренировка.

    Я представлял себе, что нагрузки будут меньше. Но когда они начались, понял, к чему все идет, понял, что нагрузка будет большой и готовиться будем прилично. По мнению тренера по физической подготовке, европейская кампания будет довольно долгой. С кем из соперников интересно было бы сыграть? Ни с кем не интересно. Прихожу к такому мнению, что есть какие-то определенные задачи, которые хочется выполнить. Не могу сказать, что я хочу с кем-то сыграть. Хочется выступить успешно, выполнить определенные задачи. Чтобы не было стыдно за себя и за свою страну, а все остальное уже зависит от других причин», – сказал Березуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.06.2016 08:48
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