Обамеянг: «Я счастлив в «Боруссии»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг не собирается менять клубную прописку.

«Нечасто бывает такое, что из команды почти одновременно уходят два ключевых игрока. Они были мозговым центром. Но я верю в клуб. У нас есть возможность рассмотреть различные опции и сделать хорошие трансферы. Мне очень нравится в Дортмунде. Не хочу загадывать на далекое будущее, но здесь я счастлив.

«Боруссии» нужно покупать сильных игроков, чтобы бросить вызов «Баварии» и снова играть в Лиге чемпионов», — сказал Обамеянг, комментируя уход из команды Хуммельса и Гюндогана.