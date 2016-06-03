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    Шовковский: «Украина может повторить успех сборной Греции на Евро»

    Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский оценил шансы национальной команды на Евро-2016.

    – Как вы оцениваете шансы сборной Украины на Евро?

    – Если наши игроки будут находиться в хорошей форме, то мы можем добиться хороших результатов. Но так как я уже не в команде, то не знаю ситуацию изнутри.

    – Вы согласитесь с тем, что у Украины есть проблемы с атакой?

    – Если мы выиграем все свои матчи на Евро со счетом 1:0, это будет отлично. В 2004 году греки выиграли чемпионат Европы и во всех встречах они добывали минимальные победы.

    – Украина может повторить успех Греции?

    – Все возможно.

    – Как вы оцениваете своего преемника в воротах сборной Украины Андрея Пятова?

    – Он хороший вратарь и заслуживает быть первым номером команды.

    – Не сожалеете о том, что прекратили выступления за сборную?

    – Когда из-за травмы я не мог сыграть на Евро-2012, я был сильно разочарован. Мне было печально наблюдать за чемпионатом Европы, который проходил в моей стране, по телевизору.

    – Задумывались ли вы над тем, чтобы вернуться в сборную?

    – Нет. Для меня это закрытая глава. У меня никогда не было желание изменить свое решение.

    Источник: Dynamomania

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    03.06.2016 17:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 4 июня 2016, 05:50

      Повторяет !!! Вон нынче Великую Албанию порвали !

      0
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      Рейтинг: +113

      df44 3 июня 2016, 19:41

      Старческий маразм у него наверное, хоть бы из группы вышли

      2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 3 июня 2016, 18:44

      ага..как Греция,а также вас завтра в гейропу возьмут...сказочник-клоун

      2
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      Рейтинг: +57

      Ailend > Каратель 4 июня 2016, 00:35

      Пукан рвет? готовся тушить через недельку - две..

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 июня 2016, 18:38

      Что Вам это Греция сдалась? То было исключение из правил и такого мы ещё навряд ли в ближайшие лет 10-20 увидим... Это точно также как и история с Лестером...

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