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    Смолов: «Хочу порадовать болельщиков и выступить на Евро-2016 еще сильнее»

    Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов, признанный сегодня лучшим игроком нынешнего сезона РФПЛ, поделился своими впечатлениями.

    — По опросу тренеров клубов премьер-лиги вы стали лучшим игроком чемпионата. Что значит для вас их выбор?

    — Конечно, мне очень приятно, что именно тренеры сделали выбор в мою пользу. Хочу каждого поблагодарить за свой выбор. Но хочу сразу заметить — без поддержки моих партнеров ничего не получилось бы. И я понимаю, что если хоть немного сбавлю в следующем чемпионате, эта награда ничего не будет стоить.

    — Кого считаете главным конкурентом за звание лучшего игрока чемпионата?

    — В первую очередь это Халк из «Зенита», который демонстрирует высокий уровень из года в год. Также сильный сезон провел спартаковец Куинси Промес.

    — Могли предположить перед началом сезона, когда переходили в «Краснодар», что все сложится для вас настолько успешно?

    — Честно — нет. Ключом к успеху стало то, что партнеры, тренеры, руководство в меня поверили. Это очень важно, вдохновляет. Именно доверие позволяло мне воплощать все то, что мы задумывали и отрабатывали на тренировках.

    — Можно сказать, что вы на кураже подходите к Евро?

    — Чемпионат закончился, поэтому для меня все начинается с чистого листа. На чемпионате Европы все будет совсем иначе — и уровень сопротивления, и класс соперников. Так что нужно играть еще сильнее, чтобы радовать болельщиков.

    — Переполненный «Велодром», звучат гимны, рядом сборная Англии. Есть уже предстартовый мандраж?

    — Пока нет, больше чувствуется атмосфера сборов. Мы тренируемся в двухразовом режиме, поэтому полное ощущение предсезонной подготовки. Думаю, когда переедем во Францию после матча с Сербией, тогда начнется чувство приближающегося турнира. Определенно, эмоции у игроков будут совсем другие. Все-таки сравнивать товарищеские матчи и официальные сложно.

    — Для вас начинается новый этап в карьере?

    — Он будет новым, если удастся оправдать выбор тренеров и регулярно повышать свой уровень.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.06.2016 16:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +56

      FduchFM 6 июня 2016, 19:25

      Никто не против Дядя Фёдр!!!

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 5 июня 2016, 10:45

      Удачи на ЕВРО, Федя!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 3 июня 2016, 22:54

      хоть один забей и на том спасибо,звезды липовые

      -1
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