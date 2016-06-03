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    Пепе: «Мне нравилось работать с Бенитесом»

    Защитник «Реала» Пепе не считает провальной работу бывшего главного тренера команды Рафаэля Бенитеса, который был уволен после 18-го тура чемпионата Испании.

    «Я всегда очень искренен. Да, мне действительно нравилось работать с Бенитесом, в «Реале» ему просто не повезло. Это очень хороший профессионал. Бенитес со мной был честен и заявил, что не видит меня в основном составе. Я попросил его разрешить мне работать, чтобы воспользоваться шансом, если он представится», — сказал португалец.

    Напомним, что сейчас Бенитес возглавляет «Ньюкасл».

    Источник: Marca

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    03.06.2016 10:07
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