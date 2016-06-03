Неймар: «Мой самый красивый гол – мяч, забитый в ворота «Фламенго» в 2011 году»

Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал о том, какой из своих голов он считает самым зрелищным.

«Самым красивым голом в своей карьере считаю мяч, забитый в ворота «Фламенго» в 2011 году. За этот гол я получил премию Пушкаша. Тот мяч мне памятен больше других.

Что касается количества финтов, которые способен показать, то даже не знаю… Но могу вам гарантировать, что я постоянно работаю над очередными финтами. Всегда можно придумать что-то новое», – сказал Неймар.