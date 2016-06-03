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    «Рома» рассматривает Чорлуку в качестве замены Маноласу

    «Рома» проявляет интерес к защитнику «Локомотива» Ведрану Чорлуке.

    По информации Vecernji List, руководство римлян рассматривает Чорлуку в качестве замены Костасу Маноласу, который, как ожидается, этим летом перейдет в один из клубов АПЛ.

    Сообщается, что сам Чорлука не против того, чтобы присоединиться к команде Лучано Спаллетти, а «Локомотив» готов отпустить его за пять–восемь миллионов евро.

    В завершившемся сезоне Чорлука сыграл за железнодорожников 29 матчей во всех турнирах и забил три гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2016 01:03
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -90

      Raider26 3 июня 2016, 19:47

      лучше бы смотрели кого прикупить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 июня 2016, 19:11

      Не хочется конечно чтобы он уходил! Но чемпионат Италии сильнее, Рома будет играть в ЛЧ, да и ему уже 30 лет (время уходит, а на высоком уровне всяко хочется поиграть!)Так что Чорлуку пойму если захочет уйти, но руководство Локомотива, если продадут...

      0
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      Рейтинг: +31

      Puteec 3 июня 2016, 17:14

      дюрица ушёл теперь чорлука

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      kex7 3 июня 2016, 11:32

      не возьмут

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 июня 2016, 11:00

      Он пол локомотива?Баба с ума сошла.

      1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 3 июня 2016, 09:34

      5-8???? **анько что-ли?
      это как так? типа то на то и вышло? за 7 брали. Да, постарел немного, но блин, если и отдавать, то не ниже 10-12. он вырос неплохо.
      И вернуть Сережу Гуренко))) хоть приятно смотреть будет...

      1
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      Рейтинг: +111

      mahb9ik 3 июня 2016, 09:33

      идем по пути Динамо, сейчас последних норм игроков продадим и в следующем сезоне в ФНЛ, ух охрененая политика клуба прям слов нет

      0
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      Рейтинг: +41

      Кузмич 3 июня 2016, 09:12

      я конечно хочу что бы Чарли остался, но все таки чемп Италии сильнее нашего, и Рома сильнее нас, а ему наверное хочется на высоком уровне поиграть, так что переход будет понятен

      1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 3 июня 2016, 08:47

      Бабу вон!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 июня 2016, 07:44

      Да м,прикольная трансферная политика у Локо-с кем играть то будете????

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