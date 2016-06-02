Орещук: «Динамо» ищет русскоговорящего тренера, к 6 июня у команды будет наставник»

Новый спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о том, как клуб выбирает нового главного тренера.

– Вы в выборе главного тренера «Динамо» участвуете?

– Нет. Это прерогатива руководства «Динамо». Единственное, я порекомендовал несколько кандидатур. А также дал характеристику тем тренерам, которых предложило руководство «Динамо».

– Команда выходит из отпуска 6 июня.

– Думаю, к этому моменту у команды будет главный тренер.

– Имеет ли значение клубная принадлежность тренера?

– Нет. Единственное ограничение: иностранцы, не говорящие по-русски, не рассматриваются. Все-таки тренер должен доносить свою мысль без переводчика.

– Среди тех, кого вы порекомендовали, были, например, Калитвинцев, Черышев?

– Читал об этом. Не хочу опровергать каждый слух. Объясню еще раз: я в переговорах с тренерами не участвую. Вот, спрашивают меня: «Бородюк был, Кучук был?» Может, и был. Откуда я знаю? Я же с ними не веду переговоры. Если бы меня попросили найти тренера, тогда другое дело. Но это не мой фронт работы, – сказал Орещук.