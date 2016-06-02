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    «Боруссия» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за Глика

    Дортмундская «Боруссия» вступила в борьбу за защитника «Торино» Камиля Глика. Немцы оценили трансфер 28-летнего футболиста в 10 миллионов евро без учета различного рода бонусов. Итальянский клуб рассчитывает получить от продажи футболиста не менее 13 миллионов евро.

    Известно, что фаворитом в борьбе за Глика считается «Зенит». Кроме того, в его услугах заинтересован «Вольфсбург».

    В прошедшем сезоне Глик провел на поле 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    02.06.2016 16:56
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