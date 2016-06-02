Швайнштайгер может пропустить матч с Украиной

Полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер может пропустить первый матч группового этапа Евро-2016. Он приступил к тренировкам лишь в прошедший вторник.

«Сейчас Швайнштайгер проводит тренировки с командой. Физически он готов, но нужно работать над игровой составляющей. Мы наблюдаем за ним каждый день.

Да, мы помним о предстоящем товарищеском матче, но наша главная задача – подготовить всех футболистов к старту Евро-2016», – рассказал помощник главного тренера сборной Германии Маркус Зорг в интервью Kicker.

Напомним, что Германия открывает для себя турнир 12 июня матчем со сборной Украины.