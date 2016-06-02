Черчесов: «Не хочу рассказывать о своих планах на будущее»

Бывший наставник «Легии» Станислав Черчесов не стал раскрывать планов по поводу своей будущей работы.
– Почему не поехали в отпуск?
– Я в отпуске. Съездил на 50-летие Стоичкова, посмотрел финалы Кубков Италии и Испании, пару дней побыл дома, теперь здесь, в Инсбруке.
– Далеко ваш дом от стадиона?
– Рядом, вот на той горе. Отдохну немного и за работу.
– За работу где?
– За работу.
– Почему не хотите говорить о своем будущем?
– Если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я не хочу.
Источник: «Советский спорт»