Черчесов: «Не хочу рассказывать о своих планах на будущее»

Бывший наставник «Легии» Станислав Черчесов не стал раскрывать планов по поводу своей будущей работы.

– Почему не поехали в отпуск?

– Я в отпуске. Съездил на 50-летие Стоичкова, посмотрел финалы Кубков Италии и Испании, пару дней побыл дома, теперь здесь, в Инсбруке.

– Далеко ваш дом от стадиона?

– Рядом, вот на той горе. Отдохну немного и за работу.

– За работу где?

– За работу.

– Почему не хотите говорить о своем будущем?

– Если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я не хочу.