Пуйоль: «Думаю, у Испании есть шансы выиграть Евро-2016»

Бывший защитник сборной Испании Карлес Пуйоль поделился размышлениями о перспективах команды на ближайших крупных турнирах – чемпионате Европы 2016 года и чемпионате мира-2018.

«Думаю, у нас есть шансы выиграть Евро-2016. Сейчас на первый план постепенно выходит новое поколение футболистов, но в команде еще осталось несколько ветеранов, с которыми играли мы с Хави. Что касается чемпионата мира, то для начала туда надо пробиться. Верю, что Испании это удастся. Нужно поэтапно ставить цели и достигать их», – сказал Пуйоль.

Также экс-игрок «Барселоны» назвал фаворитов Евро.

«Франция, Германия, Испания. В каком порядке их расставите, неважно».