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  • Мората: «Английская Премьер-лига подходит моему стилю игры»

Мората: «Английская Премьер-лига подходит моему стилю игры»

1 июня 2016, 09:43
6

Испанский нападающий «Ювентуса» Альваро Мората не исключает своего возвращения на родину, но считает, что его стилю больше подходит английская Премьер-лига.

«Мое будущее должно определиться до 13 июня, когда проведет первый матч сборная на Евро. Когда ждешь звонка, то сложно думать о том, как помочь сборной.

Да, я хотел бы вернуться в «Реал» и добиться в нем успеха. Но там играют потрясающие футболисты. В следующем сезоне буду выступать за команду, где у меня будет больше всего возможностей выйти на поле. Сейчас у меня есть несколько заманчивых предложений из Англии, и дело не только в условиях контракта. Думаю, Премьер-лига подходит к моему стилю игры.

Но это вовсе не значит, что я хочу покинуть «Ювентус» при любом раскладе – о времени, проведенном в Турине, могу сказать только хорошее, но переход в один из английских клубов не будет для меня шагом назад», – заявил Мората.

Отметим, что в контракте Мораты есть пункт, по которому «Реал» имеет право обратного выкупа 23-летнего испанца за 30 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а «Арсенал» готов выложить за испанца 65 миллионов евро.

Источник: AS
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Трансферы Ювентус Арсенал Челси Манчестер Юнайтед Реал Мората Альваро
Комментарии (6)
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Сергей Свояк
1464763734
WTF ???
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макс438
1464765010
Только не в Реал, игрок дно все голы в пустые ворота
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Devil56
1464768663
Намек поняли, осталось подождать
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aimer1988
1464777935
Один и тот же текст по-разному перевели, три перевода-три смысла. В одном он хочет в юве остаться, в другом хочет в реал, в третьем в апл.
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Hiddink95
1464810889
Думаю, он бы отлично подошёл Вест Хэму, хотя возможно был бы неплохим вариантом для МанСити
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diadushka
1464861757
уход из Юве в АПЛ будет шагом назад, куда бы не перешел......
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