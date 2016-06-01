Мората: «Английская Премьер-лига подходит моему стилю игры»

Испанский нападающий «Ювентуса» Альваро Мората не исключает своего возвращения на родину, но считает, что его стилю больше подходит английская Премьер-лига.

«Мое будущее должно определиться до 13 июня, когда проведет первый матч сборная на Евро. Когда ждешь звонка, то сложно думать о том, как помочь сборной.

Да, я хотел бы вернуться в «Реал» и добиться в нем успеха. Но там играют потрясающие футболисты. В следующем сезоне буду выступать за команду, где у меня будет больше всего возможностей выйти на поле. Сейчас у меня есть несколько заманчивых предложений из Англии, и дело не только в условиях контракта. Думаю, Премьер-лига подходит к моему стилю игры.

Но это вовсе не значит, что я хочу покинуть «Ювентус» при любом раскладе – о времени, проведенном в Турине, могу сказать только хорошее, но переход в один из английских клубов не будет для меня шагом назад», – заявил Мората.

Отметим, что в контракте Мораты есть пункт, по которому «Реал» имеет право обратного выкупа 23-летнего испанца за 30 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а «Арсенал» готов выложить за испанца 65 миллионов евро.