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    «Арсенал» готов предложить 65 миллионов за Морату

    «Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты. Руководство «канониров» готово заплатить за игрока сборной Испании до 65 миллионов евро.

    Напомним, что права на 23-летнего форварда принадлежат «Ювентусу», однако Морату в любой момент может купить «Реал», который имеет первоочередное право выкупа футболиста за 30 миллионов евро.

    Сообщается, что мадридцы намерены воспользоваться этим правом и вернуть испанца в свой клуб, после чего продать его в «Арсенал».

    Источник: Corrieredellosport

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    19.05.2016 07:17
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 19 мая 2016, 19:01

      летятъ утки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      dezmond_87 19 мая 2016, 10:18

      Венгера жаба задушит

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 мая 2016, 09:18

      Неплохой игрок, но что-то дороговато

      0
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