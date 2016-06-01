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    Бензема: «Дешам поддался давлению со стороны расистов»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема объяснил причины, которые заставили главного тренера сборной Франции Дидье Дешама не включать его в заявку команды на предстоящий Евро-2016.

    «Дешам поддался давлению со стороны французских расистов. В спортивном плане – я не заслужил такого решения. В юридическом – у меня нет решения суда о моей виновности.

    Я люблю футбол и хочу играть в сборной», – сказал Бензема.

    Напомним, Бензема не был включен в заявку сборной Франции из-за скандала с Матье Вальбуэна. Ранее он пожелал удачи команде на предстоящем турнире.

    Источник: Goal.com

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    01.06.2016 06:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +91

      grigkh 1 июня 2016, 18:05

      1

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 1 июня 2016, 08:25

      гык

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      Merovingen 1 июня 2016, 07:52

      То-то одни негры в команде.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 1 июня 2016, 07:38

      Сионистов!

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