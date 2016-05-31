Бердыев остается в «Ростове», но с одним условием

Наставник «Ростова» Курбан Бердыев продолжит работу в клубе с берегов Дона. При этом, специалист выдвинул одно условие: если руководство желто-синих нарушит финансовые гарантии, которое оно должно предоставить в ближайшие дни, тренер имеет право покинуть ростовчан. Данный пункт будет внесен в дополнительное соглашение.

Отметим, в настоящее время Бердыев пребывает за пределами страны. Специалист смог добиться с «Ростовом» огромного успеха – завоевать серебряные медали прошедшего розыгрыша РФПЛ и добыть таким образом путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.