Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бердыев остается в «Ростове», но с одним условием

31 мая 2016, 14:12
34

Наставник «Ростова» Курбан Бердыев продолжит работу в клубе с берегов Дона. При этом, специалист выдвинул одно условие: если руководство желто-синих нарушит финансовые гарантии, которое оно должно предоставить в ближайшие дни, тренер имеет право покинуть ростовчан. Данный пункт будет внесен в дополнительное соглашение.

Отметим, в настоящее время Бердыев пребывает за пределами страны. Специалист смог добиться с «Ростовом» огромного успеха – завоевать серебряные медали прошедшего розыгрыша РФПЛ и добыть таким образом путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Arhadiavol
1464693286
надеюсь у Ростова всё будет ок
Ответить
vgarakh
1464694427
Если Бердыев действительно останется , то у Ростова есть шансы в следующем году опять пощекотать кое-кого на радость всей стране.
Ответить
vladimir-7
1464696605
Бердыр с евреями договаривается одновременно?
Ответить
sidul1
1464696949
не потянет Ростов,пустая затея
Ответить
Legioner-05
1464697855
Ростет конкуренция у Москвы с Питером)
Ответить
a-rakhmatov
1464698427
С Бердыевым Ростов чемпион нового сезона!!!
Ответить
Petrak86
1464699581
Ростову бы спонсора хорошего быстренько найти, несколько игроков взять под ЛЧ, и чтоб в следующем сезоне быть на высоте. А то клубу с финансовыми проблемами ой как трудно будет в следующем сезоне. Ну и надо им обязательно пробивать в групповой этап ЛЧ, там призовые хорошие, очень помогут бюджету клуба
Ответить
Oneninenine
1464709710
Такие команды поневоле привлекают внимание к лиге. Удачи.
Ответить
ijgiz
1464710796
да Ростов не потянет эту ношу - Бердыев тока время потеряет - нет у Ростова таких финансов что бы быть топ клубом
Ответить
compka
1464712267
Бердыев - мужик! не просто тренер, а отец команды. Другие бы прыгали с клуба в клуб, а для Бердыева важны традиции, история клуба, наработки и ответственность за привлеченных футболистов. Желаю Ростову и Бекиичу всех благ,здоровья и успехов на всех фронтах !
Ответить
Главные новости
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
2
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Все новости
Все новости
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
1
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
2
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
1
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
2
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
Вчера, 21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
Вчера, 21:29
3
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
Вчера, 20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:29
5
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
Вчера, 20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
Вчера, 19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
Вчера, 19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
Вчера, 19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
Вчера, 19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:58
2
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:22
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+