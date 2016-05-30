Акинфеев: «Психологически сборная России словно перенеслась в 2008 год»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев рассказал о том, как проходит подготовка национальной команды к грядущему Евро-2016 на тренировочном сборе в Швейцарии.

— Сейчас вы находитесь на сборе перед четвертым своим чемпионатом Европы и пятым крупным турниром, считая чемпионат мира. Отличается ли этот сбор от всех предыдущих?

— Он очень похож на сбор в Австрии 2008 года – и по окружающим нас местам, горам, свежему воздуху, и по атмосфере в команде. А вот от Бразилии, где сборную закрыли в тренировочном лагере, отличается просто разительно. Хотя по большому счету все подобные сборы похожи: подъем — завтрак – тренировка – обед – отдых — тренировка – ужин – восстановительные мероприятия. Плюс еще теоретические занятия. Времени на что-то иное практически не остается. Разве только с семьей пообщаться через современные средства связи.

— Но командная атмосфера при этом может быть свободной и раскованной, а может – напряженной и давящей. Вот Олег Иванов сказал, что Леонид Слуцкий очень похож своим демократизмом на Гуса Хиддинка, при котором наша сборная достигла наибольшего успеха в своей истории. Согласитесь с партнером?

— Да. Психологически мы реально словно в 2008 год перенеслись.

— Огромный личный опыт помогает вам проходить такой сбор эффективнее, чем раньше?

— Знаете, нынешний сбор действительно будет полегче, но не по причине опыта – он просто короче всех предыдущих, всего-то чуть больше двух недель.

— Для игроков это лучше?

— Без сомнений! Был длинный сезон, все так или иначе эмоционально устали. Но, правда, и работать сейчас приходится очень интенсивно. Однако при понимании цели такая работа переносится легче. Очень хочется через месяц быть в хорошем настроении, а не стараться лишний раз остаться дома, как два года назад.