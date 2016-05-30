«Интер» получит на трансферы 50 миллионов

Президент «Интера» Эрик Тохир заверил общественность, что у клуба нет проблем с финансированием. Он также заявил, что готов увеличить бюджет клуба, но это повлечет санкции от УЕФА.

«Если сравнивать выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы, то здесь огромная разница. Если вы выступаете в самом престижном европейском турнире, то можете повышать зарплату игроков. Если нет, то не имеете возможности тратить большие деньги.

Согласно финансовому fairplay мы можем сейчас тратить на зарплаты около 80 миллионов евро за сезон. Мы бы могли увеличить эту сумму, пригласить новых футболистов и, заняв высокое место не играть в Лиге чемпионов из-за нарушения правил. Летом трансферный бюджет будет составлять 50 миллионов евро», – сказал Тохир.

По итогам прошедшего сезона «Интер» занял четвертую строчку в турнирной таблице Серии А.