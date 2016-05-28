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    Гилерме: «Хочу такую же прическу, как у Овчинникова»

    Голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме на сборах национальной командой в преддверии старта Евро-2016 поделился мнением о новой прическе тренера вратарей Сергея Овчинникова и своем участии в телепередаче «Что? Где? Когда?».

    – С новой прической Овчинников выглядит лучше. Он стал красивее. Даже спросил, где стригся, потому что тоже хочу. Но времени нет.

    – Слуцкий что-то специальное вам говорит?

    – Нет, пока что только по «Что? Где? Когда?» разговаривали. Он меня спросил по поводу программы: понравилась или нет. Я сказал, что интересно, что буду смотреть каждое воскресенье. В Бразилии есть несколько программ, которые похожи, но чуть-чуть отличаются. Мне «Что? Где? Когда?» больше нравится, потому что атмосфера другая, более интеллектуальная.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.05.2016 16:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 29 мая 2016, 11:31

      Как у Овчинникова 10летней давности бы

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