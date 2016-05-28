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    Валентин Иванов: «Вопросов к главному судье матча «Томь» и «Кубань» нет»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов оценил работу главного судьи Виталия Мешкова в ответном матче за место в РФПЛ между «Томью» и «Кубанью» (2:0).

    – Как охарактеризуете спорный эпизод?

    – У инспектора вопросов нет. Это фол, арбитр зафиксировал его уверенно – еще до того, как мяч попал в ворота.

    – Важное уточнение – арбитр Мешков отменил не гол, он зафиксировал нарушение правил в единоборстве за мяч?

    – Да, именно так. Нарушение правил произошло до удара, и таких фолов в игре бывает довольно много.

    – Фол – за нарушение правил в борьбе на «втором этаже"?

    – Да, игрок «Кубани» нарушил правила, положив руки на голову сопернику, не давая тому выпрыгнуть.

    – Если ставить точку – и у вас, и у инспектора матча по эпизоду вопросов нет?

    – Да, вопросов нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.05.2016 15:38
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 28 мая 2016, 22:18

      А у меня есть сколько дали судье лавэ?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 28 мая 2016, 19:41

      Что ему ещё говорить, пришла деректива сверху.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      За Кубань 28 мая 2016, 18:15

      Б л я д и , продажные !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Mironov_111 28 мая 2016, 17:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ПИДАРАСЫ МОСКОВСКИЕ

      -5
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