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    Гилерме: «Дзюба шутит хуже, чем Вася Березуцкий»

    Голкипер сборной России Гилерме поделился мнением о том, кто самый веселый футболист в национальной команде, а также рассказал о своем времяпровождении на сборах перед Евро-2016.

    «Дзюба или Василий Березуцкий? Трудно выбрать, они будто соревнуются друг с другом в шутках. Мастера! Но, считаю, Дзюба хуже. Честно говоря, не помню шуток от Васи про мое знание русского языка. Но если и были, то на них не обижаюсь. Я же веселый человек, воспринимаю все с юмором. Вася очень забавный.

    Мы живем нормально. У каждого свои привычки. Кто-то любит играть в приставку, кто-то в карты, кто-то на машинах гонять. Я вот предпочитаю на диване полежать, посмотреть фильм», – сказал Гилерме.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.05.2016 06:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 28 мая 2016, 13:51

      Так он ещё и шутит,а я то думал, что Дзьюб серьйозно в футбол играть по жизни не умеет, может в карты уж получше получается...

      0
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      Рейтинг: +31

      Puteec 28 мая 2016, 11:17

      шутник

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 28 мая 2016, 10:38

      Ну так вратарь, больно то физики не любит, привык играть(стоять) в воротах...

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 28 мая 2016, 08:54

      А играют одинаково - никак

      -2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 28 мая 2016, 08:46

      То есть играть в футбол никто не любит?...

      2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 28 мая 2016, 07:51

      ну тыт всё просто,дзюбинья шутит хуже потому что он деревянней

      1
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