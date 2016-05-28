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    Семак: «Денисов мог бы усилить «Зенит»

    Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о возвращении полузащитника «Динамо» Игоря Денисова в клуб из Санкт-Петербурга.

    «Безусловно он мог бы усилить, я вообще считаю, что Игорь в нашем чемпионате, если брать россиян, является лучшим опорным полузащитником. Что касается того же «Зенита», то могу сказать, что нет ни одной команды в чемпионате России, которую он не может усилить. Это игрок, в профессиональных качествах и квалификации которого сомнений нет никаких», – заявил Семак.

    Источник: Р-Спорт

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    28.05.2016 00:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5

      geragera 28 мая 2016, 14:53

      пусть в динамо сидит попрошайка. теперь он знает что ноль а не то за кого себя выдавал

      -1
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      Рейтинг: +368

      mik1954 28 мая 2016, 12:45

      Нет уж, пусть этот интраверт в Динаме мается, один зенитовский сезон он уже загубил и этого ему не забыли и не забудут....

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 28 мая 2016, 12:26

      Да зачем он? Он рулил, когда в Зените играл, в других командах ничего выдающегося он не показывал. + он уже совсем не молод по футбольным меркам. Ну и конечно невозможно забыть старый скандал. Причём после ухода скандальность Гарика по моему только прибавила - вон какие тёрки он устроил в Анжи и в Д-мо и не с простыми игроками, а... Ну сами помните. Кроме того, зачем нагнетать атмосферу? Я с трудом представляю, как отреагирует тот же Халк.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Nikitich 28 мая 2016, 09:30

      С молодежью работать надо и доверять им.

      0
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      Рейтинг: +6297

      порт 28 мая 2016, 08:36

      Метка чёрная на нём. С его приходом команды рушатся.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 мая 2016, 07:47

      Нееее не может.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 28 мая 2016, 00:34

      Что за бред? Два дедушки, которые еле передвигаются по полю - он да Широков. Он игрок отличный без сомнений. Но в прошлом. Сейчас от него больше вреда, нежели пользы. Смотрел матчи Динамо с его участием - на стандартах стоит, по полю пешком. У наших игроков мания - чуть звезду словил, все, можно пешком ходить, соперник расступаться будет.

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