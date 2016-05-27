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    Йиранек и Баженов выйдут с первых минут в матче «Томь» – «Кубань»

    Стали известны стартовые составы команд на ответный стыковой матч за право участия в российской Премьер-лиге между «Томью» и «Кубанью».

    «Томь»: Солосин, Темников, Йиранек, Бендзь, Бордачев, Чуперка, Шарипов, Пугин, Кузнецов,Баженов, Саная.

    Запасные: Криворучко, Джиоев, Черевко, Баляйкин, Башкиров, Голышев, Погребняк.

    «Кубань»: Беленов, Зотов, Армаш, Лобкарев, Шандао, Бугаев, Аподи, Сантана, Якуба, Манолев, Майрович.

    Запасные: Стажила, Клещенко, Концедалов, Георгиевский, Каретник, Коновалов, Букур.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.05.2016 15:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 мая 2016, 17:20

      Без Баженова конечно в РФПЛ точно не выйдут)

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