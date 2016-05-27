Шишкин: «Из-за Евро пришлось отменить отпуск и сдать билеты на Ролан Гаррос»

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин рассказал, от чего ему пришлось отказаться ради поездки на чемпионат Европы в составе сборной России, а также отметил, что не беспокоится по поводу безопасности во Франции.

«Пришлось отменить отпуск. Были куплены билеты в Париж на Ролан Гаррос. О вызове в сборную я узнал от жены. Сначала не поверил и проверил в интернете.

Я не беспокоюсь о безопасности на чемпионате Европы-2016 – взорвать могут везде. Теракты могут случиться где угодно», – отметил Шишкин.