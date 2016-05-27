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  • Шишкин: «Из-за Евро пришлось отменить отпуск и сдать билеты на Ролан Гаррос»

Шишкин: «Из-за Евро пришлось отменить отпуск и сдать билеты на Ролан Гаррос»

27 мая 2016, 15:27
11

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин рассказал, от чего ему пришлось отказаться ради поездки на чемпионат Европы в составе сборной России, а также отметил, что не беспокоится по поводу безопасности во Франции.

«Пришлось отменить отпуск. Были куплены билеты в Париж на Ролан Гаррос. О вызове в сборную я узнал от жены. Сначала не поверил и проверил в интернете.

Я не беспокоюсь о безопасности на чемпионате Европы-2016 – взорвать могут везде. Теракты могут случиться где угодно», – отметил Шишкин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Локомотив Шишкин Роман
Комментарии (11)
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Devil56
1464354035
Я кстати тоже из-за евро в отпуск не поехал (только моё евро к футболу отношение не имеет)
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Boozman
1464355994
Бедняга. Они все так говорят, как будто им так впадлду ехать на Евро и их бедолаг оторвали от отпуска. С такими настроями далеко на Евро не пройдём
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Puteec
1464357859
отпуск важнее евро
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Black Giz
1464362843
Сочувствую. Еще 2 недели мучаться. Не нравится откажись. Вот валенки.
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кошмарик
1464364983
Рома!!! сдай лучше билеты на ЧЕ.. потом хоть не стыдно будет людям в глаза смотреть..
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leonard1984
1464371562
Он что за сборную играть не хочет? Билеты, наверное, заранее покупал ещё в начале сезона, так и играл чтоб на Ролан Гаррос съездить, а тут вызвали всё испортили.
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Ромарио1981
1464374921
Блин из за тещи пришлось отменить поездку в Крым и поменять его на огород молоток и кисть с краской- вот это называется ПРИШЛОСЬ.
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Serjoga
1464431782
Вы видите, что все "через не хочу" едут в сборную? Торбинский-пришлось отменить поездку на Майями! Шишкин-отказался от Ролан Гаррос! Кого еще насильно вызвали? Кому что-то пришлось....? Премиальные за выход из группы! А отобрать что-нибудь за не выход из группы? Это более действенная форма, чтобы, если не играть, то бегать начали! Взыскать "по Бентли" или в эквиваленте и моторчик в задн... сразу зажужжит!
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serhz
1464433103
А я бы выгнал из состава этих недоумков , которые за две недели до начала уже ныть начали и были бы кто ?--игруны позорные , серость беспросветная !
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