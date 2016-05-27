Аллен может покинуть «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Джо Аллен не уверен в своем будущем на «Энфилде»

«Я думаю, что это зависит от предсезонной подготовки и от того, в какой роли видит меня руководство клуба.

Как любой другой футболист, я хочу каждую секунду игры проводить на поле. Это настоящий вызов для меня», – объясняет игрок.

Аллен уже обсуждал во время зимнего трансферного окна свое будущее в клубе, но было решено отложить решение до лета.

В прошлом сезоне полузащитник провел всего 19 матчей. В 2012 году Аллен перешел в «Ливерпуль» за 15 миллионов фунтов.