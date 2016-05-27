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    Аллен может покинуть «Ливерпуль»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джо Аллен не уверен в своем будущем на «Энфилде»

    «Я думаю, что это зависит от предсезонной подготовки и от того, в какой роли видит меня руководство клуба.

    Как любой другой футболист, я хочу каждую секунду игры проводить на поле. Это настоящий вызов для меня», – объясняет игрок.

    Аллен уже обсуждал во время зимнего трансферного окна свое будущее в клубе, но было решено отложить решение до лета.

    В прошлом сезоне полузащитник провел всего 19 матчей. В 2012 году Аллен перешел в «Ливерпуль» за 15 миллионов фунтов.

    Источник: BBC

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    27.05.2016 01:06
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