«Легия» ищет замену Черчесову

«Легия», которую сейчас возглавляет Станислав Черчесов, начала поиски нового наставника. Об этом сообщает Legia.sport.pl.

По информации источника, российский специалист может покинуть «Легию» летом, и основным кандидатом на его пост является главный тренер «Жилины» Адриан Гуля. Сам наставник словацкого клуба заявил, что был бы не против поработать с «Легией».

Напомним, «Легия» под руководством Черчесова выиграла чемпионат и Кубок Польши. Ранее появлялась информация о том, что к нему проявляют интерес «Рубин» и «Локомотив».