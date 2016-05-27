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«Легия» ищет замену Черчесову

27 мая 2016, 00:50
10

«Легия», которую сейчас возглавляет Станислав Черчесов, начала поиски нового наставника. Об этом сообщает Legia.sport.pl.

По информации источника, российский специалист может покинуть «Легию» летом, и основным кандидатом на его пост является главный тренер «Жилины» Адриан Гуля. Сам наставник словацкого клуба заявил, что был бы не против поработать с «Легией».

Напомним, «Легия» под руководством Черчесова выиграла чемпионат и Кубок Польши. Ранее появлялась информация о том, что к нему проявляют интерес «Рубин» и «Локомотив».

Источник: Бомбардир.ру
Европа Легия Жилина Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1464301490
Не удивлюсь возвращению в "Спартак".
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palych1974
1464311822
Динамо?
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ДСА
1464321482
Обидели Стаса.
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Пчела 672
1464321498
Лигу чемпионов променял))) Ну что же, посмотрим!
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bolela_16
1464322008
Жаль мужика...
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DIDI 23
1464323006
С Легией любой может Чемпионат Польши выиграть.
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Garrincha58
1464328551
Аленичев в Арсенал только в Тулу
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